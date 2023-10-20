  1. Realting.com
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$877,800
;
10
ID: 34375
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Билу, 36

О комплексе

Français Français
Эксклюзивная продажа Расположен на 36 rue Bilu (уголок Лунца), в востребованном центре города В красивом сохранившемся здании (около 4 лет назад) Студия с мезонином Уникально! Очень высокие потолки Площадь: 46 м2 плюс мезонин 17 м2. Первый этаж: Кухня, ванная и ванная. Меццанин включает в себя гардероб и пространство для стиральной машины, сушилки и электрического радиатора. Квартира отремонтирована, светлая и удобная! Электрические окна

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$877,800
