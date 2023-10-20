  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,32 млн
;
18
Оставить заявку
ID: 34563
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaDekel

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Красивая квартира на продажу в Ашдоде 5 номеров, преобразованных в 4, в роскошной резиденции с консьержем 24/24, тренажерный зал, 4 лифта, включая один из шабата. Квартира 150 м2 и терраса 16 м2 с видом на море. Подвал 9м2, высококачественные материалы, кондиционер, парковка и 2 шага от пляжа

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Ашдод, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Vue mer magnifique
Нетания, Израиль
от
$627,000
Жилой квартал Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,45 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,32 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$467,115
Единственная резиденция с 2 комнатами с балконом у моря!!! Расположение мечты: перед пляжем «Майами», где расположены все рестораны и кафе в моде. Рядом с супермаркетом "Победа", кейтером "Ла Мамуния", большой "Парк пиратов", средствами транспорта... Уникальный в Ашдоде, 2 номера 52 м2 с бал…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Показать все Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации