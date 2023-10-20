  1. Realting.com
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Тель-Авив, Израиль
от
$987,525
;
10
ID: 34374
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф, 251

О комплексе

Français Français
Эксклюзивная продажа: улица Миха, Старый Север, Тихий и Пограничный вид В засекреченном здании, типичном для Тель-Авива, на 2-м этаже красивая 2-комнатная квартира светлая и хорошо сохранившаяся. Живая площадь около 60 м2 + солнечная терраса около 7 м2. Квартира, залитая светом, предлагает большой потенциал. Двойная экспозиция. Расположен в тихой и буколической аллее, в нескольких минутах ходьбы от моря, улицы Дизенгофф и оживленного центра города.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

