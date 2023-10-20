  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Тель-Авив, Израиль
от
$1,16 млн
;
11
ID: 34112
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Kiosso Albert, 14

О комплексе

Жилой проект, расположенный в самом сердце Яфно, стратегическое расположение которого, место рядом местные достопримечательности, такие как пляжи и кафе, недалеко от трамвая Большой внутренний двор в европейском стиле, предлагающий яркое и дружелюбное личное пространство для жителей. Вокруг которых сочленены жилые дома, смесь старого и нового. 3 существующие здания 4 этажей, фасады которых восстановлены, первоначальный объем (высота, пропорции) которых соблюдается для сохранения исторического характера; Ниже существующих зданий, этаж магазина И 1 новое современное 7-этажное здание над вестибюлем 3 этажа подземной парковки Слияние старого и нового, которое сохраняет исторический характер Яфо, обеспечивая при этом современный комфорт. Адаптация к семьям и инвесторам Ожидаемая дата вступления - март 2028 года. 2p до 5p апартаменты с террасой и пентхаусами Современное 7-этажное здание 2 комнаты от 2,570 000 ш, между 50 м2 и 61 м2 с террасой 5 м2 (номер квартиры 2,11,30) 3 комнаты от 3 690 000 ш между 73 м2 и 87 м2 с террасами между 6 м2 и 9 м2 (приложение No 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 комнаты на РДК, что делает угол здания, 91м2 и 3,35 м высотой до потолка, экспозиция: север/юг/запад. Нет цены на открытом воздухе: 4 403 000 ш (приложение No 1) 5 комнат От 5.668.000 ш, 109м2 и 2 террасы 6.3м2 и 4.5м2.(номер 4) Пентхаусы: цена от 6,909,000 ш 4 комнаты 151 м2 и 107 м2 терраса, высота 2,90 м. (приложение No 49) Экспозиция: север/юг 3 номера 108м2 на 7-м этаже и терраса 56м2, (приложение No 52) Мини-пентхаус на 6-м этаже 4 комнаты 138м2 и терраса 118м2, Воздействие: север/юг/восток (номер 51) Восстановленные старые здания Первый этаж 3 комнаты 94 м2 высотой 4,5 м2, экспозиция: Восток/Юг с видом на внутренний двор Цена: 4,135,000 ш (номер 1) пентхаус на 4-м этаже, 3p 98m2 с террасой 114 м2 Цена 7,990.000 ш (номер 20) 3 комнаты от 4.068.000 ш, между 78 м2 с 2 террасами 4 м2 и 6 м2 и 89 м2 с 2 террасами 6 м2 и 9 м2 восток / запад (номер 2, 9) Пентхаусы 4 комнаты 166м2 и 110м2 терраса и 4 м высокий потолок (номер 26) 4 комнаты 143м2 и 2 террасы площадью 84 м2 и 29 м2 с высотой потолка 3,30м (номер 27) Технические детали: свяжитесь с нами Условия оплаты: доступно несколько вариантов Цены не включают наш агентский сбор в размере 2% без учета налогов

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Ашкелон, Израиль
от
$432,630
Отличный инвестиционный продукт, уровень незанятости центральное расположение, новое здание
Бат-Ям, Израиль
от
$759,266
Проект MODA представляет собой 10-этажное бутик-здание, предлагающее уединение и комфорт благодаря ограниченному количеству квартир на этаже. Апартаменты от 2 до 5 номеров с парковкой, а также роскошные пентхаусы, подходящие как для семей, так и для инвесторов. Цены на первые 5 квартир до …
Бат-Ям, Израиль
от
$1,09 млн
Добро пожаловать на остров - Жизнь между небом, морем и элегантностью Закройте глаза и представьте себе место, где море становится вашим горизонтом. На острове вы живете в нескольких шагах от пляжа, в просторной и светлой квартире, предназначенной для вашего комфорта и благополучия. Начните…
