  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre

Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre

Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
;
5
ID: 34730
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Leonardo da Vinci, 2

О комплексе

4-комнатная квартира, балкон 77 м2 + 16 м2, с Mamad и парковкой в престижном Туре 3 проекта GINDI, который предлагает роскошные услуги - Крыша верхний доступ - GYM - Плавательный бассейн и многое другое.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
