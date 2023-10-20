Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

4 номера, новые в новом бутик-здании, просторные и реализованные только из роскошных материалов, терраса 12 м2, парковка. 3 спальни, включая главную спальню с частной ванной комнатой, MAMAD и второй ванной комнатой. Очень светлые с большими окнами, и тихие. В 5 минутах от парка Хаяркон, 4-й этаж, лицом на север, юг и запад. В 15 минутах ходьбы от порта Тель-Авив.