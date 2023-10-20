  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 34727
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
4 номера, новые в новом бутик-здании, просторные и реализованные только из роскошных материалов, терраса 12 м2, парковка. 3 спальни, включая главную спальню с частной ванной комнатой, MAMAD и второй ванной комнатой. Очень светлые с большими окнами, и тихие. В 5 минутах от парка Хаяркон, 4-й этаж, лицом на север, юг и запад. В 15 минутах ходьбы от порта Тель-Авив.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$1,16 млн
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$861,185
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,48 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Раанана, Израиль
от
$1,06 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$9,405
ТУР БЕЛЫЙ ГОРОД - ВЫСОКАЯ ИГРА 4 ЧАСТИ С ПАРКИНГОМ И ТЕРРАССОМ Площадь: 135 м2 + терраса 12 м2 4 штуки 3 спальни 2 ванные комнаты, 3 туалета Мебель (вариант без мебели) 1 парковочное место Вид с моря Роскошный тур со всеми удобствами: спа, тренажерный зал, бассейн, 24-часовая охрана …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Показать все Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,21 млн
Очень редко!!! В резиденции Сарфати, rue Exodus, на пристани для яхт, 4 номера апартаментов с террасой 24 м2 с видом на море. Расположен на 5-м этаже, в здании 2 лифта, в том числе один из шабата. Квартира полностью отремонтирована, очень современная, в 50 метрах ходьбы от пляжа. Уведомление…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации