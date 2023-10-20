  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Ашкелон, Израиль
от
$611,325
11
ID: 34706
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для функционального и комфортного интерьера. На первом этаже вы найдете роскошный входной зал с элегантными штрихами, которые характеризуют проект, который также включает в себя большие парковочные места и места для хранения. Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от оживленного торгового центра, высокотехнологичного парка и железнодорожного вокзала и окружен зелеными насаждениями и учебными заведениями для всех возрастов. Это идеальное сочетание сельского спокойствия и городского образа жизни.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации