  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Baka ramat baka

Жилой квартал Baka ramat baka

Иерусалим, Израиль
от
$1,850
10.03.2026
$1,850
10.03.2026
$1,818
;
9
ID: 34039
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Walter Avales, 8

О комплексе

В районе Рамат-Бака в 1 минуте ходьбы от улицы Ривка в стоячем здании с просторным лобби, Очень приятные 2 комнаты 55 м2, расположенные на 2-м этаже с террасой 10 м2, тихая квартира. , Очень хорошо организовано. 1 парковочное место и 1 подвал.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
