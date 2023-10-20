Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

  1. Realting.com
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
;
10
ID: 34368
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nehardea, 3

О комплексе

Продается исключительно В новом Северном квартале В престижной башне Нехардея На 11-м этаже, открытый и зеленый вид лицом к улице 4,5-комнатная квартира с большой общей площадью 127,6 м2 + 12 м2 солнечной террасы Квартира имеет тройной кондиционер. Очень яркий и тихий Он включает в себя главную душевую комнату и двойную душевую комнату. Подземная парковка доступна в Табу. В квартире есть роскошный входной зал, служба безопасности 24/7, бассейн и клуб для жителей. В настоящее время арендованный

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Продается в тихом и буколическом районе Арнонского района, 4-комнатная квартира, 90м2, на первом этаже, в небольшом кондоминиуме, балконе, погребе, парковке. Рядом с общественным транспортом, коммерческий район Талпиот. окружающая среда 3650000 шекели
Агентство
Immobilier.co.il
Ашкелон, Израиль
от
$617,595
В совсем недавнем здании с джакузи, сауной, приемной и детским садом, превосходные 4 комнаты 100 м2 ядра от архитектора интерьера с очень приятным видом на море, продается полностью меблированный, непосредственный вход
Агентство
Immobilier.co.il
Раанана, Израиль
от
$987,525
Квартира из 4 комнат с мамад. 2 ванные комнаты. терраса 12 м2. 4-й этаж. современная кухня. Рядом со всеми магазинами
Агентство
Immobilier.co.il
