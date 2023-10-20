Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается исключительно
В новом Северном квартале
В престижной башне Нехардея
На 11-м этаже, открытый и зеленый вид
лицом к улице
4,5-комнатная квартира с большой общей площадью
127,6 м2 + 12 м2 солнечной террасы
Квартира имеет тройной кондиционер.
Очень яркий и тихий
Он включает в себя главную душевую комнату и двойную душевую комнату.
Подземная парковка доступна в Табу.
В квартире есть роскошный входной зал, служба безопасности 24/7, бассейн и клуб для жителей.
В настоящее время арендованный
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно