  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Projet immobilier

Жилой квартал Projet immobilier

Ашкелон, Израиль
от
$532,637
;
9
ID: 34685
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для функционального и комфортного интерьера. На первом этаже вы найдете роскошный входной зал с элегантными штрихами, которые характеризуют проект, который также включает в себя большие парковочные места и места для хранения. Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от оживленного торгового центра, высокотехнологичного парка и железнодорожного вокзала и окружен зелеными насаждениями и учебными заведениями для всех возрастов. Это идеальное сочетание сельского спокойствия и городского образа жизни. От 1699000 nis для 3p

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
