Жилой квартал Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$3,45 млн
2
ID: 34205
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Hadassa, 15

О комплексе

Новый в продаже исключительно Хадасса 6 - в престижной и востребованной башне Ган Хаир Яркая и ухоженная квартира площадью около 163 м2 Практическая подземная парковка 7-й этаж Вид открыт на северо-запад от гостиной (гостиная и кухня) и на восток от комнат. Здание получило полную внешнюю реконструкцию и полностью оплаченную реконструкцию крыши! Преимущества башни: Новый оздоровительный комплекс на террасе на крыше, включающий: Олимпийский бассейн * Просторный и современный спортзал * Сухая и влажная сауна * Джакузи Хранитель на входе 24/7 Большое благоустроенное пространство с душем и туалетами Пространство, предназначенное для жителей с доступом к частному саду Зеленая среда

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
