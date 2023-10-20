  1. Realting.com
  Израиль
  Нетания
  Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Нетания, Израиль
от
$1,13 млн
;
9
ID: 34270
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

Поиск нового проекта в Нетании Mardochee khayat приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании у подножия кикара Проект расположен в самом центре города в самом желанном месте Нетании. Жизнь в проекте девять нетании Характеристики проекта Архитектура жилой башни, современный дизайн и доступность проекта делают ее очень желанным местом. Все находится в пределах легкой досягаемости и доступно пешком. Высокое стоящее лобби, украшенное дизайнером 2 сверхбыстрых и современных лифта, включая хаббатский Каждая квартира продается с подземным паркингом Белое алюминиевое наружное покрытие Началось строительство Выпуск май/июнь 2025 Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Центральный кондиционер Качественная мебель для ванной фитинговый клапан Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня WC приостановлен Электрические магазины во всем доме 2-комнатная квартира 60 м2 + 20 м2 4-комнатные апартаменты 110 м2 + 22 м2 Потрясающий вид на кикар и море Приезжайте в свою будущую квартиру

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

