Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Поиск нового проекта в Нетании Mardochee khayat приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании у подножия кикара
Проект расположен в самом центре города в самом желанном месте Нетании.
Жизнь в проекте девять нетании
Характеристики проекта
Архитектура жилой башни, современный дизайн и доступность проекта делают ее очень желанным местом.
Все находится в пределах легкой досягаемости и доступно пешком.
Высокое стоящее лобби, украшенное дизайнером
2 сверхбыстрых и современных лифта, включая хаббатский
Каждая квартира продается с подземным паркингом
Белое алюминиевое наружное покрытие
Началось строительство
Выпуск май/июнь 2025
Банковская гарантия
Особенности квартиры
Наводнение по всему дому 80х80
Центральный кондиционер
Качественная мебель для ванной
фитинговый клапан
Качественная внутренняя дверь
Настраиваемая кухня
WC приостановлен
Электрические магазины во всем доме
2-комнатная квартира 60 м2 + 20 м2
4-комнатные апартаменты 110 м2 + 22 м2
Потрясающий вид на кикар и море
Приезжайте в свою будущую квартиру
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно