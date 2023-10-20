Жилой квартал Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

  1. Realting.com
от
$1,96 млн
;
2
ID: 34377
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Eliezer Kaplan, 6 McDonalds

О комплексе

В проекте BSR Sarona Новый для эксклюзивной продажи Превосходная 4-комнатная квартира с потрясающим видом на парк Сарона 103 м2 + солнечная терраса 9 м2 21-й этаж Южная и восточная ориентация Мамад Подземная парковка Роскошный тренажерный зал, жилой клуб, система безопасности и престижный прихожая Планируемая поставка: конец 2025 года

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

от
$1,96 млн
