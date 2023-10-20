  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel

Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel

Тель-Авив, Израиль
от
$749,265
;
9
ID: 34500
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Кармель, 6

О комплексе

Français Français
8 улица Кармель (в одной минуте от моря) Новый и эксклюзивный Студия площадью около 50 м2 (отдельная гостиная и комната) Лицом к лицу и очаровательно! Яркий и функциональный 2-й с половиной этаж (без лифта) Ориентация на Восток и Запад

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
