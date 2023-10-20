  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe

Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe

Иерусалим, Израиль
$1,31 млн
ID: 34536
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Bait VeGan, 42

О комплексе

В самом центральном и востребованном месте района, в небольшом элегантном здании, которое выиграло от реконструкции фасада и добавления лифта. Квартира 4 номера, 104 м2 построена, устроена разумно и со вкусом + балконная сокка 10 м2! Квартира частично отремонтирована (гостиная, кухня, ванная и ванная комната). Отдельная кухня, светлая гостиная с двумя выставками и открытым видом, мастер-люкс с ванной комнатой, большие спальни, гостевой туалет, ванная комната и центральный кондиционер. Кроме того, большая кладовая площадью 13 м2 с красивой высотой потолка, которую можно превратить в офис!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
