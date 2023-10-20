Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Для продажи Вечный вид на море • Высокий этаж • Архитектурное оформление Расположенный в одном из самых востребованных районов Бат-Яма, недалеко от моря, магазинов и транспорта, этот исключительный мини-пентхаус предлагает яркую и элегантную элитную жилую среду с панорамным и беспрепятственным видом на море. Редкая недвижимость, со вкусом украшенная архитектором интерьера, сочетающая в себе щедрые объемы, качественные услуги и немедленную прибыльность. 5 штук 136 м2 внутренней поверхности 24 м2 терраса с видом на море 37-й этаж (спектакльный вид) Лифт + лифт Шаббат Красиво меблированная квартира, высококлассная отделка 2 Современные ванные комнаты Просторные жилые помещения, оптимизированная планировка Основные активы Панорамный вид на море при 180° Подписан декор интерьера архитектора 2 парковочных места 1 подвал Здание, предлагающее все удобства Жилая среда ищется, около моря и услуг В настоящее время арендовано: 6500 Ежемесячные расходы: 1540 Подходит для: Арендные инвестиции Основная резиденция Премиум нога-земля Цена взимается 4 900 000 000