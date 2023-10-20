  1. Realting.com
  Израиль
  Бат-Ям
  Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Бат-Ям, Израиль
от
$1,54 млн
;
10
ID: 34485
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Тель-Авивский округ
  Район
    Tel Aviv Subdistrict
  Город
    Бат-Ям
  Адрес
    Yitzhak Sadeh

О комплексе

Для продажи Вечный вид на море • Высокий этаж • Архитектурное оформление Расположенный в одном из самых востребованных районов Бат-Яма, недалеко от моря, магазинов и транспорта, этот исключительный мини-пентхаус предлагает яркую и элегантную элитную жилую среду с панорамным и беспрепятственным видом на море. Редкая недвижимость, со вкусом украшенная архитектором интерьера, сочетающая в себе щедрые объемы, качественные услуги и немедленную прибыльность. 5 штук 136 м2 внутренней поверхности 24 м2 терраса с видом на море 37-й этаж (спектакльный вид) Лифт + лифт Шаббат Красиво меблированная квартира, высококлассная отделка 2 Современные ванные комнаты Просторные жилые помещения, оптимизированная планировка Основные активы Панорамный вид на море при 180° Подписан декор интерьера архитектора 2 парковочных места 1 подвал Здание, предлагающее все удобства Жилая среда ищется, около моря и услуг В настоящее время арендовано: 6500 Ежемесячные расходы: 1540 Подходит для: Арендные инвестиции Основная резиденция Премиум нога-земля Цена взимается 4 900 000 000

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
