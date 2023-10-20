  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$805,695
;
2
ID: 34292
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Français Français
Проект Девять в Нетании.Савион Новый уникальный адрес между городом и природой Рядом с морем и торговыми центрами открывается Савион, исключительная резиденция, построенная одним из крупнейших строителей Израиля. Идеальное расположение: рядом с ПИАНО и Ир Ямимом, между городской динамичностью и сохранившейся природой заповедника Ирис. Проект 4 современные и элегантные башни • Квартиры 3, 4 и 5 номеров, а также пентхаусы высокого класса • Большие террасы и изысканные услуги Частная парковка для каждой квартиры Дизайн прихожей и жилого клуба в каждом здании Характеристики проекта • Двойной холл высотой, украшенный архитектором интерьера • Три лифта, включая хаббатский • Открытый вид с первых этажей • Банковская гарантия: Мизрахи Тефахот • Начало работы: март 2025 • Ожидаемая поставка: сентябрь 2028 Возможности финансирования: 20% по подписи, 80% по доставке ключей • Высокие постоянные услуги Особенности квартир Современная плитка 80x80 во всех комнатах • Центральный кондиционер • Дизайн мебели для ванной комнаты • Высококачественный смесительный клапан • Качество внутренних дверей • Настраиваемая кухня • Электрические магазины по всей квартире (кроме Мамада) Типологии доступны • 3 комнаты – 79 м2 + терраса 9,5 м2 • 4 комнаты – 96 м2 + 12 м2 терраса • 5 номеров - 121 м2 + 15 м2 терраса

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$805,695
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
