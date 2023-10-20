Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, в нескольких минутах ходьбы от набережной парка ХаМесила и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота. В новом бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Красивая новая и просторная 4-комнатная квартира площадью 111 м2, с террасой 11 м2. Настоящая жемчужина, предлагающая высококачественные услуги: Отдельная и полностью улучшенная кухня Сильная комната (Мамед) • Родительский люкс с частной ванной комнатой • дополнительная ванная комната • Наземное отопление • Индивидуальный кондиционер VRF в каждой комнате • Smart Home System • Частная подземная парковка • пещера Въезд в начале апреля