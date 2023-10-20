  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Герцлия, Израиль
от
$1,25 млн
;
6
ID: 34170
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    ха Шарон, 11

О комплексе

Хорошая квартира с 5 комнатами. Расположена в центре города герцилия. Рядом со всеми товарами. В квартире 2 ванные комнаты с прачечной. ( 3 туалета) 1 большая гостиная и современная кухня. Мамад, парковка.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Ашкелон, Израиль
от
$909,150
Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для фун…
Рамат-Ган, Израиль
от
$827,640
Рамат Ган - Жилой центр Большого Тель-Авива Всего в нескольких минутах от Тель-Авива город Рамат-Ган воплощает идеальный баланс между современностью, природой и качеством жизни. Это привилегированное место как для семей, так и для инвесторов, предлагая тихую жилую среду в непосредственной б…
Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
БЖ Вам не нужно будет вкладывать ни одного шекеля в этот дом! Войдите, наслаждайтесь и соблазняйтесь роскошью, которую он предлагает! Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra Красивый светлый таунхаус площадью 160 м2, построенный на участке площадью 250 м2 на одной из самых красивых ули…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
