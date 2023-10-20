Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Новый для эксклюзивной продажи! Уникальное, эксклюзивное и редкое имущество. Расположенный на тихой и буколической улице переулков Иегуды Маккаби, недалеко от парка Хаяркон, в сельской местности, эффектный дуплексный пентхаус, купающийся в свете, Распространяется на два уровня с лифтом, обслуживающим оба этажа. В роскошном здании всего 4 квартиры. На нижнем уровне 119 м2 жилой площади плюс открытый балкон 21 м2 спереди. И солнечная терраса 12 м2 сзади. (возможность размещения 3 просторных спален) Настоящая просторная гостиная Роскошный мастер-люкс + Главная ванная комната. Наверху, гостиная площадью 32 м2 с ванной комнатой, кухонькой и спальней. А панорамная терраса на крыше площадью 91 м2 предлагает беспрепятственный вид. Квартира имеет 2 парковочных места (на линии). Квартира тщательно обслуживается и ремонтируется, с высококлассными услугами: Интеллектуальное электричество Напольное отопление, паркет.