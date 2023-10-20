  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
;
10
ID: 34386
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Брандес, 21

О комплексе

Français Français
Новый для эксклюзивной продажи! Уникальное, эксклюзивное и редкое имущество. Расположенный на тихой и буколической улице переулков Иегуды Маккаби, недалеко от парка Хаяркон, в сельской местности, эффектный дуплексный пентхаус, купающийся в свете, Распространяется на два уровня с лифтом, обслуживающим оба этажа. В роскошном здании всего 4 квартиры. На нижнем уровне 119 м2 жилой площади плюс открытый балкон 21 м2 спереди. И солнечная терраса 12 м2 сзади. (возможность размещения 3 просторных спален) Настоящая просторная гостиная Роскошный мастер-люкс + Главная ванная комната. Наверху, гостиная площадью 32 м2 с ванной комнатой, кухонькой и спальней. А панорамная терраса на крыше площадью 91 м2 предлагает беспрепятственный вид. Квартира имеет 2 парковочных места (на линии). Квартира тщательно обслуживается и ремонтируется, с высококлассными услугами: Интеллектуальное электричество Напольное отопление, паркет.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Realting.com
