  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$1,03 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 34414
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом сердце Бат-Яма, на улице Мивца Синай, проект предлагает два зеленых жилых дома (сертифицированный Green Building). Просторные и современные апартаменты предлагают комфорт, инновации и благополучие, рядом со всеми удобствами. Проект основан на сильных ценностях: качество, профессионализм, надежность, устойчивость и сервис. Каждая деталь предназначена для обеспечения лучшей жизни - более безопасной, здоровой и приятной - с сопровождением от дизайна до доставки ключей. 2 здания с 13 этажами 134 квартиры 5 уровней парковки и подвалов 2 детских сада Общие общественные пространства, способствующие общественной жизни для жителей Дизайн лифтов Планирование и осуществление Хадара Здания, построенные по зеленому стандарту (5281) – 3 звезды Впечатляющий внешний дизайн с современной архитектурой Вид на море с высоких этажей Зеленое пространство под зданиями Всего в 10 минутах езды от моря Линия 20 2 скоростных автобуса Рядом линия метро Велосипедная дорожка у подножия здания

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,330
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$5,36 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Хадера, Израиль
от
$717,915
Вы просматриваете
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,03 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
супер-оппортунистический Последняя земля для продажи в Hertzelya ayeroka. 560 м2 Частная земля очень хорошо расположен, недалеко от Раананы, школ, синагог, магазинов Возможность построить 2 коттеджа или большую виллу Не дай этой возможности пройти и позвони мне
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Показать все Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Живите безопасно, свободно, в теплой и элегантной обстановке. Эта резиденция была разработана для тех, кто хочет сохранить полную автономию, наслаждаясь безопасной, дружественной и высококлассной средой. Абсолютная безопасность – ежедневное спокойствие Безопасность 24/7 с постоянной охраной …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Показать все Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$10,973
Первый этаж: гостиная, кухня, терраса, ванная комната с душем, прачечная. Запертая комната — для личных вещей. Первый этаж: мастер-люкс с джакузи и душем, дополнительная ванная комната, терраса, 2 спальни с выходом на террасу. 2-й этаж – спальня, терраса, ванная комната. Всего 4 террасы пл…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации