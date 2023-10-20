  1. Realting.com
  Израиль
  Хадера
  Жилой квартал Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Жилой квартал Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
;
10
ID: 34317
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Тёмкин, 1

О комплексе

БЖ Вам не нужно будет вкладывать ни одного шекеля в этот дом! Войдите, наслаждайтесь и соблазняйтесь роскошью, которую он предлагает! Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra Красивый светлый таунхаус площадью 160 м2, построенный на участке площадью 250 м2 на одной из самых красивых улиц Хаотсарского района! Характеристики: ⭐️ Семейный дом на 5 комнат, ⭐️ Большая новая кухня и дизайн с большим количеством места для хранения и мраморного бара! ⭐️ Осторожный сад сзади с фруктовыми деревьями, ⭐️ Большая гостиная, закрепленная на первом этаже, ⭐️ 3 спальни наверху, включая роскошный мастер-люкс с закрытой террасой, ⭐️ Последние ремонтные работы были проведены с использованием высококачественных стандартных материалов. ⭐️ Быстрый доступ к железнодорожным станциям и автомагистралям 2 и 4. ⭐️ Рядом с Йехошуа Парк, школы, ганимы и в нескольких минутах от удобств центра города. Утонченный семейный дом, чтобы вырастить своих детей в среде, где хорошо жить! Исключительная цена! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
