Жилой квартал Projet neuf a hadera le parc

от
$2,53 млн
21.04.2026
$2,53 млн
14.04.2026
$829,840
13.04.2026
$827,310
11.04.2026
$832,370
10.04.2026
$824,780
09.04.2026
$819,720
08.04.2026
$812,130
07.04.2026
$804,540
03.04.2026
$807,070
02.04.2026
$809,600
01.04.2026
$802,010
31.03.2026
$796,950
30.03.2026
$802,010
10.03.2026
$793,155
ID: 34250
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Мардочи Хаят предлагает вам жить в новом проекте в одном из лучших районов Хадеры. Строительство с архитектурным дизайном предлагает вам жить в комплексе из двух зданий у подножия коммерческой галереи, где будут присутствовать красивые вывески. Вы хотите жить на тихой улице и прямо в парке этот новый проект создан для вас. Есть несколько причин, по которым жизнь в парке Хадера может быть привлекательной. Прежде всего, сам парк предлагает красивую природную среду, где можно отдохнуть, прогуляться и насладиться природой. Очень приятно жить рядом с такой огромной зеленой зоной. Кроме того, район парка Хадера, как правило, тихий и спокойный, что делает его идеальным местом для семей или людей, чтобы избежать суеты города. С точки зрения удобств, район часто хорошо оборудован школами, магазинами и услугами поблизости. Таким образом, вы можете получить легкий доступ ко всему, что вам нужно, на ежедневной основе. Короче говоря, проживание в районе парка Хадера предлагает приятную природную обстановку, тихую среду, удобства поблизости и хорошую доступность к другим районам Израиля. Возьмите свою машину, и вы будете в 30 минут от Тель-Авива 30 минут от Хайфы 10 минут от пляжа Хадера Характеристики проекта Красивое двойное лобби, оформленное архитектором для максимального уединения владельцев. тренажерный зал, красивый висячий сад Три лифта, включая хаббатский Ясный вид на первые этажи. Проект с банковской гарантией Продолжительность строительства 3 года Начало строительства запланировано на декабрь 2024 года Каждая квартира продается с частной парковкой и подвалом. Высокая производительность Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Подготовка к кондиционеру Качественная мебель для ванной фитинговый клапан Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Несколько квартир продаются 3 комнаты поверхность 83,5 м2 + 7,2 м2 терраса 4 комнаты поверхность 106 м2 + 15,2 м2 терраса 5 комнат поверхность 127м2 + 258м2 терраса

Хадера, Израиль
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Раанана, Израиль
от
$1,07 млн
Красивая квартира 118 м2 и терраса 9 м2. Парковка. ориентация юг/запад очень солнечная. Близкая школа Яхвне. Девять никогда не живут. Интересная цена, уступающая ходьбе за красивую поверхность. Очень большая гостиная. 2 ванные комнаты. Декадный вид на парк
Тель-Авив, Израиль
от
$5,18 млн
В самом сердце Белого города, на тихой улице недалеко от бульвара Бен-Гурион, рождается новый 5-этажный проект здания бутика с ограниченным количеством резиденций - к современной архитектуре, вдохновляя характер исторического Тель-Авива. Проект сноса/реконструкции со строгими стандартами О…
Бат-Ям, Израиль
от
$1,31 млн
Здание доставлено в 2017 году. Кондо с тренажерным залом, садом и парковкой. 3 спальни + 2 ванные комнаты. В 5 минутах ходьбы от пляжа. Вид на море 180 градусов
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
18.03.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
