Жилой квартал Netanya projet neuf centre ville

Проект Зангвилл — Нетания
Новая предпродажная программа в центре города
Mordecai Khayat рад представить эксклюзивный проект, идеально расположенный в центре города Нетания, на очень тихой и востребованной улице Зангвилл.
Этот район пользуется всеми преимуществами центра города:
Магазины, рестораны и близлежащий Кикар пешком
• Школы, общественные центры и синагоги доступны пешком
• Пляжи всего в нескольких минутах езды
• Семейное окружение, близкое ко всему, без компромиссов на спокойствие
Буарон — высокое положение как подпись
Проект разработан известным израильским производителем Gaby Boiron:
• Высококачественная отделка
• Непревзойденное качество строительства
• Современные и устойчивые здания
Отличная репутация у франкоязычных клиентов
Каждая квартира предназначена для обеспечения комфорта, элегантности и реальной ценности наследия.
Календарь и гарантии
• Начало строительства: март 2026
• Доставка: март 2028
• Полная банковская гарантия
• Гарантированные цены без индексации
Каждая квартира продается с парковкой
Метод урегулирования
7% на подпись
• 13% - март 2026
41% - за 6 месяцев до доставки ключей
29% — за 1 месяц до передачи ключей;
10% — передача ключей (март 2028)
Премиальное расположение
Справочный производитель
Предпродажи по выгодным ставкам
Безопасные инвестиции
