  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Тель-Авив, Израиль
от
$2,60 млн
;
4
ID: 34167
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Tashah, 14

О комплексе

Здание и квартира из 4 новых комнат. Расположен на 2-м этаже очень ярко с юго-западной ориентацией. Тупик возле кикара Хамедина

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
