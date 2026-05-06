  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Гиватаим
  4. Жилой квартал Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim

Жилой квартал Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim

Гиватаим, Израиль
Продано или неактуально
6
ID: 35201
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Гиватаим
  • Адрес
    Ариэля Шарона, 4 Shachar Tower

О комплексе

Исключительная квартира у входа в Тель-Авив. Роскошное здание с захватывающим видом на море. Высокий этаж с 3 частными парковочными местами + подвал. Редкий и неработающий продукт. Спортивный зал в очень просторном кондоминиуме.

Местонахождение на карте

Гиватаим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Tama 382 proche mer ben gurion
Жилой квартал Tama 382 proche mer ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
Продается квартира в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от бульвара Бен-Гурион и в нескольких шагах от моря! Строительство по процедуре Тама 38/2 (разрушение существующего здания и новое строительство). Сегодня в квартире 55м2 + 4м2 балкон на первом этаже. После Tama 38/2 в квартире будет 6…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Показать все Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации