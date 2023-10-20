  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana

Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana

Раанана, Израиль
от
$7,524
;
3
Оставить заявку
ID: 34161
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Ostrovski, 33

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Исключительно в центре города. Пентхаус девять футов. Прекрасный пентхаус из 6 штук. 180 м2. 150 м2 террасы. Вид на отставку. 2 парковочных места и 1 погреб доступны в июне 2026 года.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,29 млн
Жилой квартал A ne pas manquer grand projet de qualite
Офаким, Израиль
от
$445,170
Жилой квартал Baka ramat baka
Иерусалим, Израиль
от
$1,850
Жилой квартал 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,978
Вы просматриваете
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$7,524
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,58 млн
В знаменитом проекте Холиланд. Роскошный пентхаус на продажу, откуда открывается панорамный вид на весь Иерусалим, расположенный на верхнем этаже башни. Эта Пентауза состоит из 4 спален + одна семейная спальня, просторная кухня, с двойной гостиной, которая выходит на террасу 65 м2, очень кра…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Показать все Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
Просторная квартира в Ашдоде на продажу с невероятным видом на море Великолепная резиденция, 5 просторных номеров с потрясающей террасой с видом на море. 3,20 метра высотой под потолком, 3 WC, 2 ванные комнаты. Рядом с пляжем и всеми удобствами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$3,14 млн
Редкая возможность приобрести земельный участок под застройку в популярном анклаве Мотца-Иллит. Расположенный в тихом и частном тупике, недалеко от шоссе 7, этот исключительный участок предлагает захватывающие дух пастырские виды с видом на Хадасса Эйн Керем. Недвижимость простирается пример…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации