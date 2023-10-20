Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Эта исключительная недвижимость, расположенная в Башнях Лагуны, в престижном районе Южного пляжа Нетании, предлагает уникальную возможность испытать роскошь на море на своем пике. Просторная планировка квартиры, полученная путем слияния двух единиц, простирается на 320 м2 и включает в себя великолепную террасу площадью 70 м2 с панорамным видом на море и город. Расположенный на 23-м этаже Северной башни в этом несравненном районе, он предлагает легкий доступ к пляжу и набережной. Ключевые детали: Яркая и воздушная гостиная, окруженная окнами с видом на море. - 6 спален, в том числе две защищенные комнаты (мамад), каждая оборудована собственной системой кондиционирования воздуха. - 3 полных ванных комнаты и дополнительный туалет для гостей. Роскошная кухня Семеля с большим центральным островом для сидения. Fujitsu усовершенствованная система кондиционирования воздуха. Интегрированная аудиосистема. - Обычная мебель. - складское пространство площадью 20 м2, прилегающее к квартире. - Четыре парковочных места. О Лагуне Башни: Башни Лагуны, расположенные в престижном районе Саут-Бич в Нетании, представляют собой высококлассный жилой комплекс, состоящий из двух знаковых башен, самых высоких в городе. Завершенные в 2017 году, эти башни подчеркивают исключительный архитектурный дизайн Yaski-Mor-Sivan Architects и высококачественное строительство Tidhar и Electra. Жители пользуются привилегированным расположением и рядом роскошных удобств, включая элегантный вестибюль, бассейн, фитнес-центр, открытые площадки, детскую игровую площадку, клуб для жителей, 24-часовые службы безопасности и подземную парковку. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией или организовать посещение.