  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Нетания, Израиль
от
$4,36 млн
;
20
Оставить заявку
ID: 34062
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    ywsp lpyd, 3

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Эта исключительная недвижимость, расположенная в Башнях Лагуны, в престижном районе Южного пляжа Нетании, предлагает уникальную возможность испытать роскошь на море на своем пике. Просторная планировка квартиры, полученная путем слияния двух единиц, простирается на 320 м2 и включает в себя великолепную террасу площадью 70 м2 с панорамным видом на море и город. Расположенный на 23-м этаже Северной башни в этом несравненном районе, он предлагает легкий доступ к пляжу и набережной. Ключевые детали: Яркая и воздушная гостиная, окруженная окнами с видом на море. - 6 спален, в том числе две защищенные комнаты (мамад), каждая оборудована собственной системой кондиционирования воздуха. - 3 полных ванных комнаты и дополнительный туалет для гостей. Роскошная кухня Семеля с большим центральным островом для сидения. Fujitsu усовершенствованная система кондиционирования воздуха. Интегрированная аудиосистема. - Обычная мебель. - складское пространство площадью 20 м2, прилегающее к квартире. - Четыре парковочных места. О Лагуне Башни: Башни Лагуны, расположенные в престижном районе Саут-Бич в Нетании, представляют собой высококлассный жилой комплекс, состоящий из двух знаковых башен, самых высоких в городе. Завершенные в 2017 году, эти башни подчеркивают исключительный архитектурный дизайн Yaski-Mor-Sivan Architects и высококачественное строительство Tidhar и Electra. Жители пользуются привилегированным расположением и рядом роскошных удобств, включая элегантный вестибюль, бассейн, фитнес-центр, открытые площадки, детскую игровую площадку, клуб для жителей, 24-часовые службы безопасности и подземную парковку. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией или организовать посещение.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking
Иерусалим, Израиль
от
$1,29 млн
Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Хадера, Израиль
от
$874,665
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Нетания, Израиль
от
$4,36 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Показать все Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ашкелон, Израиль
от
$432,630
Отличный инвестиционный продукт, уровень незанятости центральное расположение, новое здание
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,45 млн
Для продажи - девять 4 частей рядом с морем с паркингом, террасами и пещерами Площадь: 92 м2 + 8 м2 террасы Тихая улица рядом с Royal Beach 3 спальни (одна с приютом) 2 ванные комнаты 2 туалета Новое здание Парковка пещера Стоимость: ILS 7 800 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
Три три клочка в виде незаменимого элемента. Включите балкон в салоне и террас в комнате. 5-й стиль с паркингом. Ближе ко всем кофе и агрессивной торговле
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации