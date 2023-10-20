  1. Realting.com
Жилой квартал Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
;
Жилой квартал Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
1
ID: 34032
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Peretz Bernshtein, 8

О комплексе

Français Français
Provche bayit vegan, в сердце Рамата Шарета. Очень редкий и уникальный на рынке! На тихой маленькой улице, недалеко от супермаркета и транспорта. Duplex Cottage полностью отремонтирован с качественной отделкой и очень вкусной мебелью. Красивая светлая гостиная, современная и просторная кухня, терраса площадью около 20 м2 полностью сукка с зеленым и беспрепятственным видом. Пол 1: гостиная с выходом на террасу, кухня и гостевая комната с душевой. Пол 2: 3 спальни, включая мастер-люкс с душевой, дополнительную ванную комнату и прачечную. Паркет в номерах, 3 туалета, абсолютное спокойствие, полная конфиденциальность и зеленая среда.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

