  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Rdj 4 p barnea

Жилой квартал Rdj 4 p barnea

Ашкелон, Израиль
от
$642,675
;
8
Оставить заявку
ID: 33806
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ашдод, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Balcon sur la mer
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ашкелон, Израиль
от
$617,595
Жилой квартал Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Раанана, Израиль
от
$2,31 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Вы просматриваете
Жилой квартал Rdj 4 p barnea
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Ашдод, Израиль
от
$1,99 млн
Независимая вилла на продажу в Ашдоде с 1996 года 280м2 жилой площади на участке 510м2 с огромным потенциалом для покупателя, который хочет сделать из нее алмаз
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Prix en baisse
Жилой квартал Prix en baisse
Жилой квартал Prix en baisse
Жилой квартал Prix en baisse
Жилой квартал Prix en baisse
Показать все Жилой квартал Prix en baisse
Жилой квартал Prix en baisse
Иерусалим, Израиль
от
$1,40 млн
В самом сердце Кирьят-Моше, тихом и центральном, в здании с лифтом, 4,5-комнатная квартира, включая безопасную комнату, мастер-люкс, балкон Soucca с великолепным видом, тройная экспозиция, яркий, реконструкция высокого положения лучшего вкуса (французские продавцы). Кабинеты, интегрированные…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Показать все Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Иерусалим, Израиль
от
$3,76 млн
Холиланд – район в полном обновлении, со строительством магазинов, синагог и модернизированных парков! Роскошный пентхаус в здании с престижным лобби, тренажерным залом и 3 лифтами Шаббат. 5 номеров (легкая возможность переехать на 7), жилая площадь 243 м2 + 180 м2 террас Soukka - всего 42…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации