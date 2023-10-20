  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier

Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier

Тель-Авив, Израиль
от
$4,389
;
5
Оставить заявку
ID: 33779
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Хадера, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$6,270
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Раанана, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Bon emplacement
Нетания, Израиль
от
$105,023
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$4,389
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$423,225
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,70 млн
Продажа - Сказочный пентхаус в историческом здании в самом сердце Тель-Авива! 5 штук 4 спальни (включая безопасную комнату) 2 ванные комнаты 3 туалета Частная терраса на крыше с возможностью установки джакузи 130 м2 в помещении + 20 м2 терраса + 70 м2 крыша Нет парковки Цена: 15 000 000 шеке…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Показать все Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Эйлат, Израиль
от
$1,18 млн
В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красном море в бутик-здании, Пентхаус продал лицом к долине. Это здание состоит из 2 уровней, пентхауса, который находится на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации