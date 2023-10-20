Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Продается - превосходная отремонтированная квартира из 5 номеров (105 м2 нетто) с красивой террасой 20 м2, на 2-м этаже благоустроенного здания, без лифта. Квартира отличается своей яркостью, спокойствием и идеальным распределением пространств: приятная гостиная, современная кухня, родительский люкс и три других комфортабельных номера. Расположенный в непосредственной близости от школ, магазинов, синагог и франкоязычной общины, он предлагает идеальное качество жизни для семьи. ????? Недава Йосеф 20 – Писгат Зеев, Иерусалим ???? Доступно в течение 6 месяцев.