  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
;
5
ID: 33516
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Продается - превосходная отремонтированная квартира из 5 номеров (105 м2 нетто) с красивой террасой 20 м2, на 2-м этаже благоустроенного здания, без лифта. Квартира отличается своей яркостью, спокойствием и идеальным распределением пространств: приятная гостиная, современная кухня, родительский люкс и три других комфортабельных номера. Расположенный в непосредственной близости от школ, магазинов, синагог и франкоязычной общины, он предлагает идеальное качество жизни для семьи. ????? Недава Йосеф 20 – Писгат Зеев, Иерусалим ???? Доступно в течение 6 месяцев.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
