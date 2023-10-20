  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Tres bonne affaire

Жилой квартал Tres bonne affaire

Ашкелон, Израиль
от
$329,175
;
6
Оставить заявку
ID: 33732
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Расположена в центре Неве адарим, 3-х комнатная квартира на 3-м этаже с террасой и мамак. очень хороший продукт для инвестиций или нога

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ашдод, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$968,715
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Показать все Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
БЖ Ищете семейный дом, хорошо расположенный, с высококлассными услугами? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui представляет вас исключительно в самом сердце района Хаотсар, на частной улице. - дом из 6 комнат полностью отремонтирован! - жилая площадь 180 м2, - участок площадью 250 м2, просторная…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Продается - Квартира 2 номера во Флорентине / Неве Цедек - Тель-Авив Лайфлет 26 Расположенная в одном из самых востребованных зданий в Тель-Авиве, на границе Неве Цедек и в самом сердце оживленного района Флорентина, эта 2-комнатная квартира предлагает элегантную и утонченную жилую среду в…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации