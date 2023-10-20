Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Расположенная на улице Молчо, прямо в Неве Цедек, ее магазины, очарование и атмосфера, эта квартира наслаждается приятной городской средой, недалеко от магазинов, кафе, общественного транспорта и всех удобств повседневной жизни.
Улица Молчо ценится своим жилым спокойствием, оставаясь в нескольких минутах от главных осей города.
Описание имущества
Апартаменты 2 комнаты площадью 54 м2, расположенные на 1-м этаже благоустроенного здания, без лифта, Миклат в непосредственной близости.
Квартира очень яркая и прошла полную реконструкцию, предлагая современные услуги и функциональную планировку, идеально подходящую для основного проживания, фута-к-земле или аренды.
Основные характеристики
• 2 штуки
• 54 м2
• 1-й этаж
• Без лифта
• Полностью отремонтированный
• Яркий
• Центральный и востребованный район
Отличные инвестиции в жилую или долгосрочную аренду (оценочная арендная плата 10-11 000 NIS / месяц) или AirbnB (аренда 15-18 000 NIS / месяц)
Цена: NIS 3 800 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
