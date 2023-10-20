  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
;
9
ID: 33731
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Расположенная на улице Молчо, прямо в Неве Цедек, ее магазины, очарование и атмосфера, эта квартира наслаждается приятной городской средой, недалеко от магазинов, кафе, общественного транспорта и всех удобств повседневной жизни. Улица Молчо ценится своим жилым спокойствием, оставаясь в нескольких минутах от главных осей города. Описание имущества Апартаменты 2 комнаты площадью 54 м2, расположенные на 1-м этаже благоустроенного здания, без лифта, Миклат в непосредственной близости. Квартира очень яркая и прошла полную реконструкцию, предлагая современные услуги и функциональную планировку, идеально подходящую для основного проживания, фута-к-земле или аренды. Основные характеристики • 2 штуки • 54 м2 • 1-й этаж • Без лифта • Полностью отремонтированный • Яркий • Центральный и востребованный район Отличные инвестиции в жилую или долгосрочную аренду (оценочная арендная плата 10-11 000 NIS / месяц) или AirbnB (аренда 15-18 000 NIS / месяц) Цена: NIS 3 800 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

