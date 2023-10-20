Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Всего в нескольких шагах от Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard и в 5 минутах ходьбы от пляжа этот уникальный дуплексный пентхаус расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившейся архитектурой, на 5-м этаже с лифтом. Основные характеристики Жилая площадь 135 м2 46 м2 террасы (6 м2 + 40 м2) Подвал включен Вариант парковки Первый уровень Большая светлая гостиная с открытой кухней 3 спальни, включая мастер-люкс с ванной комнатой и террасой 6 м2 Вторая независимая ванная Плакаты, встроенные в каждую комнату Комната - это комната (безопасная комната) Более высокий уровень Универсальное пространство (идеально подходит как вторая гостиная, офис или зона для чтения) Ванная комната с туалетом Доступ к исключительной террасе на крыше 40 м2, оборудованной открытой кухней и интегрированным барбекю Разрешение для джакузи Открытый просмотр - идеально подходит для получения или наслаждения полной конфиденциальностью Строительство и финиш Высококачественная отделка и премиальные материалы Современный бутик с несколькими квартирами Затраты Цена: 9 900 000 Плата за кондоминиум (Va) Муниципальные налоги (Арнона): 1 800 / каждые 2 месяца Будущее улицы Кинг-Джордж В рамках городской реконструкции улицы Кинг-Джордж прямо напротив здания планируется большой зеленый бульвар. Таким образом, пентхаус будет иметь открытый вид на благоустроенный проспект без будущего строительства. Кроме того, Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin и Nahalat Binyamin) вскоре станет крупным узлом общественного транспорта, обслуживаемым двумя основными линиями: фиолетовой трамвайной линией и линией метро M2, всего в 100 метрах от отеля. Уникальная возможность!