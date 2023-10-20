  1. Realting.com
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
;
10
ID: 33713
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Престижная и эксклюзивная реконструкция знаменитого архитектора Гиди Бар Ориана, идеальный союз между современной элегантностью и уважением к архитектурному наследию бульвара. Квартира площадью 145 м2, полностью оформленная самим архитектором 2 элегантные спальни Mamad (безопасная комната) превращается в прачечную Просторная и светлая гостиная, открытая на проспекте Отличная современная кухня, которую принято принимать Внешние пространства и услуги Терраса 18 м2, глубокая, идеально подходит для ужина с друзьями или наслаждения панорамой на бульваре и на западе города. Двойное частное парковочное место, редкое и ценное в центре Тель-Авива. Пещера, для оптимального комфорта хранения.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

