Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Престижная и эксклюзивная реконструкция знаменитого архитектора Гиди Бар Ориана, идеальный союз между современной элегантностью и уважением к архитектурному наследию бульвара.
Квартира площадью 145 м2, полностью оформленная самим архитектором
2 элегантные спальни
Mamad (безопасная комната) превращается в прачечную
Просторная и светлая гостиная, открытая на проспекте
Отличная современная кухня, которую принято принимать
Внешние пространства и услуги
Терраса 18 м2, глубокая, идеально подходит для ужина с друзьями или наслаждения панорамой на бульваре и на западе города.
Двойное частное парковочное место, редкое и ценное в центре Тель-Авива.
Пещера, для оптимального комфорта хранения.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
