  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Жилой квартал A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Тель-Авив, Израиль
$1,72 млн
10
ID: 33627
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Расположенная в одном из самых популярных районов Тель-Авива, недалеко от Гордон-Бич и набережной, эта квартира сочетает в себе современный комфорт, востребованное местоположение и качественные услуги. Улица Ранак наслаждается тихой жилой средой, находясь в нескольких минутах ходьбы от знаковых кафе, ресторанов, отелей и магазинов набережной. Характеристики собственности 3-комнатная квартира - жилая площадь 80 м2 Два хороших балкона Новое и хорошо сохранившееся здание 5 этаж с лифтом Частная парковка Камера безопасности (Мамед) Фасад с тройной ориентацией — оптимальная яркость в течение всего дня Запрашиваемая цена: 5 490 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

