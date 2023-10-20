Жилой квартал A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Расположенная в одном из самых популярных районов Тель-Авива, недалеко от Гордон-Бич и набережной, эта квартира сочетает в себе современный комфорт, востребованное местоположение и качественные услуги. Улица Ранак наслаждается тихой жилой средой, находясь в нескольких минутах ходьбы от знаковых кафе, ресторанов, отелей и магазинов набережной. Характеристики собственности 3-комнатная квартира - жилая площадь 80 м2 Два хороших балкона Новое и хорошо сохранившееся здание 5 этаж с лифтом Частная парковка Камера безопасности (Мамед) Фасад с тройной ориентацией — оптимальная яркость в течение всего дня Запрашиваемая цена: 5 490 000