  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Иерусалим, Израиль
от
$1,411
;
5
ID: 33740
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Красивые две штуки хорошо устроены Отдельные туалеты и ванная комната Открытая терраса Полностью отремонтированная квартира современных и новых объектов.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
