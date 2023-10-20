Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для продажи
Вечный вид на море • Высокий этаж • Архитектурное оформление
Расположенный в одном из самых востребованных районов Бат-Яма, недалеко от моря, магазинов и транспорта, этот исключительный мини-пентхаус предлагает яркую и элегантную элитную жилую среду с панорамным и беспрепятственным видом на море.
Редкая недвижимость, со вкусом украшенная архитектором интерьера, сочетающая в себе щедрые объемы, качественные услуги и немедленную прибыльность.
5 штук
136 м2 внутренней поверхности
24 м2 терраса с видом на море
37-й этаж (спектакльный вид)
Лифт + лифт Шаббат
Красиво меблированная квартира, высококлассная отделка
2 Современные ванные комнаты
Просторные жилые помещения, оптимизированная планировка
Основные активы
Панорамный вид на море при 180°
Подписан декор интерьера архитектора
2 парковочных места
1 подвал
Здание, предлагающее все удобства
Жилая среда ищется, около моря и услуг
В настоящее время арендовано: 6500
Ежемесячные расходы: 1540
Подходит для:
Арендные инвестиции
Основная резиденция
Премиум нога-земля
Цена взимается
4 900 000 000
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно