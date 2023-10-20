Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для продажи - Тель-Авив, DERRIERE L'HOTEL
Расположение мечты рядом с морем
Откройте для себя исключительную недвижимость, идеально расположенную в нескольких метрах от набережной и знаменитого бульвара Герберта Самуэля.
Общая площадь: 102 м2 обитаемые + 50 м2 террасы
Личный лифт, прибывающий прямо в квартиру
Частная парковка включена
3-й этаж - жилая площадь 70 м2
3 спальни, включая безопасную комнату (Мамед)
2 ванные комнаты + туалет
2 небольшие террасы
4-й этаж - 32 м2
Большая светлая гостиная с открытой кухней
Красивая терраса площадью 45 м2, идеально подходящая для приемов и моментов отдыха
Редкая недвижимость в самом сердце наиболее востребованного прибрежного района Тель-Авива, идеально подходит для главной резиденции или высокого класса.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно