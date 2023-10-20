  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$3,01 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 33728
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Для продажи - Тель-Авив, DERRIERE L'HOTEL Расположение мечты рядом с морем Откройте для себя исключительную недвижимость, идеально расположенную в нескольких метрах от набережной и знаменитого бульвара Герберта Самуэля. Общая площадь: 102 м2 обитаемые + 50 м2 террасы Личный лифт, прибывающий прямо в квартиру Частная парковка включена 3-й этаж - жилая площадь 70 м2 3 спальни, включая безопасную комнату (Мамед) 2 ванные комнаты + туалет 2 небольшие террасы 4-й этаж - 32 м2 Большая светлая гостиная с открытой кухней Красивая терраса площадью 45 м2, идеально подходящая для приемов и моментов отдыха Редкая недвижимость в самом сердце наиболее востребованного прибрежного района Тель-Авива, идеально подходит для главной резиденции или высокого класса.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Penthouse 5 etoiles
Иерусалим, Израиль
от
$2,32 млн
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
Жилой квартал Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ашкелон, Израиль
от
$432,630
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,01 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,52 млн
Роскошная квартира на продажу 4,5 комнаты Исключительная резиденция очень высокого класса, расположенная в самом сердце Намаль-де-Тель-Авива, откуда открывается потрясающий панорамный вид на море, определенно беспрепятственный. Подробности о собственности Площадь внутренней поверхности: …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Апартаменты 5 комнат - 166м2 - Гиват Шауль Иерусалим Балкон 12 м2 - (Сукка 4 м2), 5-й этаж Столовая, кухня 4 спальни (мамад) 3 ванные комнаты, 3 туалета Пряди, кондиционер, порошок хемы, радиаторы, газовый водонагреватель Бронированная дверь, 1 парковка, 1 подвал, лифт, доступ для инвалидов…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации