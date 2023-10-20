Жилой квартал Propriete dexception a old jaffa

Эта недвижимость в Старом Яффо предлагает замечательную возможность для жилого и коммерческого использования. Расположенный в непосредственной близости от известных достопримечательностей, таких как художественные галереи, магазины, кафе, рестораны, исторический порт Яффо, побережье и оживленный блошиный рынок, он предлагает беспрецедентную обстановку, чтобы насладиться яркой атмосферой региона. Это здание студии / квартиры является частной собственностью, предлагая большую гибкость использования. Его можно переоборудовать в частную резиденцию с возможностью оформления открытого пространства с внушительной высотой потолка около 7 метров. Кроме того, он идеально подходит для коммерческого использования, например, краткосрочная аренда через такие платформы, как Airbnb. Протяженностью около 152 м2, объект включает в себя шесть полностью оборудованных единиц. Каждый блок меблирован и включает в себя кухоньку и отдельную ванную комнату, готовую к немедленному занятию. Эта универсальная недвижимость представляет собой главную инвестиционную возможность в одном из самых популярных мест Старой Яффы. Для получения более подробной информации или для организации посещения этой недвижимости, пожалуйста, свяжитесь с нами.