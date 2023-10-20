Жилой квартал Propriete dexception a old jaffa

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Эта недвижимость в Старом Яффо предлагает замечательную возможность для жилого и коммерческого использования. Расположенный в непосредственной близости от известных достопримечательностей, таких как художественные галереи, магазины, кафе, рестораны, исторический порт Яффо, побережье и оживленный блошиный рынок, он предлагает беспрецедентную обстановку, чтобы насладиться яркой атмосферой региона.
Это здание студии / квартиры является частной собственностью, предлагая большую гибкость использования. Его можно переоборудовать в частную резиденцию с возможностью оформления открытого пространства с внушительной высотой потолка около 7 метров. Кроме того, он идеально подходит для коммерческого использования, например, краткосрочная аренда через такие платформы, как Airbnb.
Протяженностью около 152 м2, объект включает в себя шесть полностью оборудованных единиц. Каждый блок меблирован и включает в себя кухоньку и отдельную ванную комнату, готовую к немедленному занятию. Эта универсальная недвижимость представляет собой главную инвестиционную возможность в одном из самых популярных мест Старой Яффы.
Для получения более подробной информации или для организации посещения этой недвижимости, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно