  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Propriete dexception a old jaffa

Жилой квартал Propriete dexception a old jaffa

Тель-Авив, Израиль
$2,51 млн
14
ID: 33413
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Эта недвижимость в Старом Яффо предлагает замечательную возможность для жилого и коммерческого использования. Расположенный в непосредственной близости от известных достопримечательностей, таких как художественные галереи, магазины, кафе, рестораны, исторический порт Яффо, побережье и оживленный блошиный рынок, он предлагает беспрецедентную обстановку, чтобы насладиться яркой атмосферой региона. Это здание студии / квартиры является частной собственностью, предлагая большую гибкость использования. Его можно переоборудовать в частную резиденцию с возможностью оформления открытого пространства с внушительной высотой потолка около 7 метров. Кроме того, он идеально подходит для коммерческого использования, например, краткосрочная аренда через такие платформы, как Airbnb. Протяженностью около 152 м2, объект включает в себя шесть полностью оборудованных единиц. Каждый блок меблирован и включает в себя кухоньку и отдельную ванную комнату, готовую к немедленному занятию. Эта универсальная недвижимость представляет собой главную инвестиционную возможность в одном из самых популярных мест Старой Яффы. Для получения более подробной информации или для организации посещения этой недвижимости, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вы просматриваете
Жилой квартал Propriete dexception a old jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$2,51 млн
