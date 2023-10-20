Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

от
$987,525
10
ID: 33575
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Эксклюзивная продажа: улица Миха, Старый Север, Тихий и Пограничный вид В засекреченном здании, типичном для Тель-Авива, на 2-м этаже красивая 2-комнатная квартира светлая и хорошо сохранившаяся. Живая площадь около 60 м2 + солнечная терраса около 7 м2. Квартира, залитая светом, предлагает большой потенциал. Двойная экспозиция. Расположен в тихой и буколической аллее, в нескольких минутах ходьбы от моря, улицы Дизенгофф и оживленного центра города.

Местонахождение на карте

Похожие комплексы
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Раанана, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал A la city appartement 4 chambres
Ашкелон, Израиль
от
$551,760
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Хадера, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$8,62 млн
Другие комплексы
Хадера, Израиль
от
$454,575
БЖ В самом центре города, на главной улице Ханасси, RE/MAX Hadera представляет просторную 4-комнатную квартиру во дворе по исключительной цене! - Старая квартира площадью около 107 м2, - Большая светлая гостиная, - Отдельная кухня с прачечной, - 3 спальни с кондиционером, - 2 ванные комнаты…
от
$768,075
от
$1,53 млн
Продается в районе Бавли 20 улица Херцог На 10-м этаже благоустроенного здания. Беспрепятственный вид и исключительная яркость. 4 штуки 117 м2, которые можно преобразовать в 5. Родительский люкс и множество складских помещений. Очень просторное пребывание, идеальное для семьи. Тройная венти…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации