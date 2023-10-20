  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac

Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac

Ашкелон, Израиль
от
$579,975
;
10
Оставить заявку
ID: 33649
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Top affaire
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Хадера, Израиль
от
$658,350
Жилой квартал Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,55 млн
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$843,315
Вы просматриваете
Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
** Исключительная возможность на 8 дней** (Подпись до 31/12/2025) 4-комнатная квартира идеально подходит для семей! Бульвар Нордау, Старый Север??? *RAYK Group Quality Project* Эксклюзивный???? ✨ 116 м2 жилая площадь ✨ Солнечная терраса 10 м2 ✨ 4 штуки с оптимальной планировкой ✨ Частна…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Захватывающий пентхаус в новом здании (2021) - Рядом с Шук Хакармель и Нахалат Биньямин Расположенный на улице Грузенберг, всего в нескольких шагах от рынка, пляжа и самых ярких мест в Тель-Авиве, этот редкий пентхаус предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и привилегированного мес…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Показать все Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Престижная и эксклюзивная реконструкция знаменитого архитектора Гиди Бар Ориана, идеальный союз между современной элегантностью и уважением к архитектурному наследию бульвара. Квартира площадью 145 м2, полностью оформленная самим архитектором 2 элегантные спальни Mamad (безопасная комната) …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации