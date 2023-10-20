  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33483
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ашдод, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Ашдод, Израиль
от
$548,625
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$423,225
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Показать все Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Тель-Авив - Фришман Рядом с пляжами, Дизенгофф и всеми удобствами центра города. Квартира 2 номера с исключительными объемами: • общей площадью 81 м2 • Гостиная площадью 50 м2, позволяющая конфигурацию в 3 штуки • 2 ванные комнаты • Юго-восточная экспозиция, очень яркая • Чистое и ухоженно…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Показать все Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Жилой квартал Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Бат-Ям, Израиль
от
$906,015
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Показать все Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Иерусалим, Израиль
от
$1,818
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации