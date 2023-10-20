  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Mini penthouse magnifique

Жилой квартал Mini penthouse magnifique

Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
;
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
1
Оставить заявку
ID: 33469
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Исключительный пентхаус с захватывающим видом! Откройте для себя эти великолепные 4 комнаты площадью 117 м2, спроектированные с осторожностью и изысканностью, сочетающие в себе роскошь, комфорт и высокое качество материалов. Огромная терраса площадью 25 м2, обращенная к небу, предлагает беспрепятственный вид и купание квартиры при естественном освещении. Мастер-люкс имеет свою собственную ванную комнату, и каждая деталь квартиры была разработана, чтобы предложить уникальное качество жизни. Расположенный в современном и высококлассном здании с очень высокой отделкой, объект также включает в себя 2 частных парковочных места и прилегающий погреб. Редкое добро, возможность не упустить комфорт, элегантность и исключение.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Grand jardin
Ашкелон, Израиль
от
$736,725
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Вы просматриваете
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$5,957
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Показать все Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Иерусалим, Израиль
от
$4,15 млн
В самом сердце Мамиллы, а также в знаменитом проекте David Village Legacy, здесь находятся прекрасные 4 комнаты площадью 120 м2 с террасой площадью 13 м2 Soucah с просторной гостиной, очень большим мастер-люксом, 2 ванными комнатами, 3 туалетом + погребом и 1 парковочным местом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Показать все Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Продается исключительно В новом Северном квартале В престижной башне Нехардея На 11-м этаже, открытый и зеленый вид лицом к улице 4,5-комнатная квартира с большой общей площадью 127,6 м2 + 12 м2 солнечной террасы Квартира имеет тройной кондиционер. Очень яркий и тихий Он включает в себя глав…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации