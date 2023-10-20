  1. Realting.com
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Тель-Авив, Израиль
от
$2,60 млн
;
4
ID: 33451
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Здание и квартира из 4 новых комнат. Расположен на 2-м этаже очень ярко с юго-западной ориентацией. Тупик возле кикара Хамедина

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

