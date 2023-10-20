Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый для эксклюзивной продажи!
30 улица Шеинкин
(улица Йоханан Хасандлер)
Исключительные товары
Светлая 2-комнатная квартира отремонтирована с оптимальным расположением!
64 м2 жилой площади + 4 м2 солнечной террасы
Второй этаж
В роскошном здании с лифтом!
Квартира включает в себя спальню с кроватью королевского размера, просторную ванную комнату, прачечную и полностью оборудованную кухню.
Плотничный и заказной паркет по всей квартире.
Приходит полностью меблированный!
Ориентация: Юг и Запад
Парковка в резиденции
Пространство для хранения 11 м2 (доступно лифтом)
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
