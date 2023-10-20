  1. Realting.com
  Израиль
  Раанана
  Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
;
6
ID: 33438
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Центральный округ
  Район
    Petah Tikva Subdistrict
  Город
    Раанана

О комплексе

Français Français
Недавнее здание 6 этажей. Очаровательный Дуплекс с 5 номерами 158 м2 нетто ( 178 м2 брутто) и 3 ванными комнатами. Терраса 23 м2. Вид на отставку. Хорошая скрытая кухня. 4 спальни, включая мамочку. Настоящий пепетит в центре города. Уровень 1: гостиная/столовая/кухня/мамад и ванная комната. Уровень 2: 3 спальни и 2 ванные комнаты.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Realting.com
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
