  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Haut standing

Жилой квартал Haut standing

Ашкелон, Израиль
от
$736,725
;
7
ID: 33873
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Показать все Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Apartment for sale in Arnona, rue Ravadim, apartment with character, 3.5 rooms, 86 square meters, ground floor, exit to the yard, separate unit 20 square meters registered as a storage
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$5,957
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$529,815
Агентство
Immobilier.co.il
