Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Бат-Ям, Израиль

Очень красивый проект магазина на Бат Ям расположен в 10 минутах от Тель-Авива в 1200 метрах ходьбы от моря, а также недалеко от трамвая и железнодорожного вокзала. Большой выбор 2-х комнатной квартиры в Loft Penthouse. Очень интересные цены Гибкий график доставка 2027